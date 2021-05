Trois ministres pour inaugurer l'usine Ynsect à Amiens

Barbara Pompili, Cédric Ô et Julien Denormandie sont venus ce jeudi poser la première pierre de la ferme verticale d'Ynsect, à Poulainville, au nord d'Amiens. L'usine de production d'alimentation animale à base d'insectes y est en construction.

Antoine Hubert, président d'Ynfarm entouré de Julien Denormandie et Barbara Pompili

Le chantier progresse rapidement sur les dix-huit hectares de terrains situé à Poulainville, au nord d'Amiens, à quelques encablures de la zone industrielle. "Les tours feront 26 mètres de haut, il en manque encore 10", décrit Antoine Hubert, président d'Ynfarm qui d'ici la fin de l'année, produira de l'alimentation animale à base d'insectes.

à lire aussi 70 emplois crées à Amiens par un fabricant de protéines animales à base d'insectes

La future ferme-usine a reçu ce jeudi la visite de pas moins de trois ministres du gouvernement, venus poser symboliquement la première pierre. L'Amiénoise Barbara Pompili, en charge de la transition écologique est venue sur ses terres accompagnée de ses collègues de l'agriculture, Julien Denormandie et du numérique, Cédric Ô.

Reportage France Bleu Picardie sur le chantier d'Ynsect Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des ministres qui mesurent l'aspect très "stratégique" de l'activité d'Ynsect. "La France n'est pas indépendante en protéines", est venu rappeler Julien Denormandie, en charge de l'agriculture et de l'alimentation au gouvernement. "On importe des tonnes de soja brésilien, ce faisant on importe de la déforestation. Ynsect est un symbole dans cette reconquête de souveraineté protéique", selon le ministre.