Trois mois après les orages de grêle en Dordogne, un fabricant de dépanneuses au bord de la liquidation

Les dépanneuses, prêtes à être livrées s'entassent sur le parking de l'entreprise Besse et Aupy, à l'entrée de Ribérac. Derrière, le grand atelier en tôle est recouvert de bâches noires. Quelques salariés se sont réunis devant les grilles fermées, dégoûtés : "Moi je suis né ici, c'était mon premier boulot", lâche Mickaël. Il travaille depuis 22 ans dans la société, qui est parmi les cinq plus gros fabricants de dépanneuses en France. Ce mardi 3 octobre, il pourrait être licencié. L'entreprise passe devant le tribunal de commerce de Périgueux, et risque la liquidation judiciaire.

La production n'a jamais repris après l'orage du 20 juin

L'orage de grêle du 20 juin a littéralement ravagé l'entrepôt de 4000 mètres carrés. Les plafonds se sont effondrés, les machines ont été inondées, et de l'amiante s'est répandu partout. L'inspection du travail a interdit aux 32 salariés de revenir travailler à l'intérieur, et depuis trois mois, la production est à l'arrêt : "C'est comme si vous aviez mis une bombe. Il y en a pour peut-être un million d'euros de travaux pour repartir. Au niveau de l'assurance, apparemment ce n'est pas pris en charge", explique le responsable commercial. "Elle ne couvre que 100 000 euros. Et là, on ne comprend pas que la direction n'ait pas revu ce contrat d'assurance complètement obsolète. On ne comprend pas ce qui nous arrive".

Il faut voir à l'intérieur, c'est comme si vous aviez mis une bombe

- Mickaël

Les salariés sont en colère contre la direction. Le PDG leur a annoncé qu'il allait déposer le bilan dans un mail, lundi dernier, alors que des tractations avaient commencé avec la mairie, la communauté de communes et la préfecture pour tenter de trouver des aides, voire un repreneur. L'entreprise est en difficulté depuis quatre ans, mais elle venait d'obtenir un très gros contrat, la construction de 60 dépanneuses pour le ministère de l'Intérieur, pour les compagnies de CRS parisiennes en vue des Jeux Olympiques à Paris en 2024.

Un contrat de 60 dépanneuses pour les CRS

"On voit que notre carnet de commandes était complet pour plus d'un an, on a ce très gros marché qu'on ne peut pas honorer parce qu'on ne peut pas reprendre le travail. Et on n'a pas la trésorerie pour redémarrer", explique Céline, une autre salariée. Les 32 employés espèrent que le tribunal de commerce placera la société en redressement, et pas directement en liquidation judiciaire. Mais il faudrait trouver un repreneur prêt à mettre des centaines de milliers d'euros pour réparer les dégâts de la grêle, ou récupérer les machines pleines d'amiante.

D'autres entreprises ont subi les mêmes dégâts et elles ont repris leur activité depuis le départ

- Nicolas Platon

De son côté, la communauté de communes du Périgord Ribéracois a sollicité la région pour tenter de trouver un repreneur, même après la liquidation éventuelle de l'entreprise. Pour Nicolas Platon, le maire de Ribérac, "c'est une carrosserie qui fonctionnait très bien. Il faut tout mettre sur la table aujourd'hui, notamment les orientations prises par les dirigeants, parce qu'aujourd'hui on ne comprend pas. D'autre entreprises à Ribérac ont subi les mêmes dégâts et elles ont repris leur activité depuis le départ. Là, on est dans une situation qui pose beaucoup de questions". Contacté par France Bleu Périgord, le PDG de l'entreprise n'a pas répondu à nos sollicitations.