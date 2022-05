Trois nouveaux centres France Services ouvrent dans les Alpes-Maritimes

À Cannes, La Trinité et Villefranche-sur-Mer, 3 nouveaux espaces France services ouvrent leurs portes. Le département des Alpes-Maritimes va donc en compter 30.

3 nouveaux bureaux France Services ouvrent leurs portes dans notre département, à Cannes, La Trinité et Villefranche-sur-Mer. L'objectif de ces espaces: faciliter l’accès des citoyens aux services publics et offrir un accompagnement au numérique.

L'ouverture de ces espaces suit le mouvement de rapprochement des services publics avec les territoires et les citoyens. Dans un seul et même lieu, les habitants ont accès aux principaux organismes de services publics : le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la Caf, la MSA et la Poste.

Les personnels France Services sont formés pour accompagner tous les citoyens dans leurs démarches dématérialisées. Voici une liste (non-exhaustive) de ce que vous pouvez remplir avec leur aide: immatriculation de véhicules, APL, carte grise, RSA, impôts, permis de conduire, accès aux services en ligne…

Les espaces France Services ont aussi des postes accès à internet en accès-libre.

Voilà les adresses des nouvelles permanences:

• France services de Cannes - Mairie annexe Cannes Ranguin

21 avenue Victor Hugo, 06150 Cannes La Bocca

Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

• France services de La Trinité - Mairie de La Trinité

19 rue de l’hôtel de ville, 06340 La Trinité

Horaires : du lundi au vendredi 8h30-12h00 / 13h00-17h00 et le samedi de 8h30 à 12h00

• France services de Villefranche-sur-Mer

81 avenue Georges Clemenceau, 06230 Villefranche-sur-Mer

Horaires : du lundi au vendredi 9h00-12h00 / 13h30-16h30