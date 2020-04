PHOTOS - Coronavirus : trois navires de la compagnie de croisière Ponant à quai à Marseille

Les trois bateaux de la compagnie Ponant avançant l'un derrière l'autre dans la rade sud: une image rare et éphémère vue depuis la corniche de Marseille ce jeudi matin, cap sur le Grand Port Maritime De Marseille (GPMM), où ces navires vont rester quelque temps en escale forcée. Ponant a dû en effet interrompre ses activités commerciales le 15 mars dernier, en raison de la pandémie de coronavirus.

Les quelque 1.600 passagers qui se trouvaient à bord des différents navires ont été rapatriés et la compagnie de croisière a décidé de faire de même avec ses paquebots : "On est ravi d'accueillir les bateaux à Marseille, siège de la compagnie" précise Hervé Bellaïche, Directeur général adjoint "de plus, les futures destinations de nos croisières ne sont pas très loin d'ici".

L'Austral et le Boréal, en provenance du Brésil, et le Lyrial, d'Afrique du Sud, ont reçu l'autorisation de la préfecture des Bouches-du-Rhône et de l' Agence Régionale de Santé (ARS). Ils sont amarrés au pied du Mucem et du J1, à la Joliette.

"Faire d'un navire un environnement totalement 'Covid free'."

Mais cette escale à Marseille, Hervé Bellaïche l'affirme, doit servir à préparer l'avenir. "Nous travaillons avec l'IHU (l'Institut Méditerranée infection) et les services du Professeur Raoult pour préparer les nouveaux protocoles médicaux, et faire de nos navires des lieux totalement sûrs et sécurisés, pour répondre à la demande légitime de nos clients au moment de la reprise de l'activité."

La compagnie Ponant pourrait profiter également de l’immobilisation forcée de ses paquebots pour procéder à une escale technique, en mai, escale prévue initialement l'hiver prochain. Deux autres navires de la flotte sont en route vers la France, le Champlain et le Dumont d'Urville, mais ils se dirigent vers Saint Malo (Bretagne), où ils devraient arriver dans quelques jours.

Les trois paquebots de la compagnie Ponant, le Lyrial, le Boréal et l'Austral arrivant ce jeudi matin dans la rade de Marseille © Radio France - Corrine Blotin