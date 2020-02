Trois points de conseil ouvrent dans la Drôme et l'Ardèche pour aider à gérer son budget

Deux sont dans la Drôme et le troisième est en Ardèche. Ils seront ouverts à tous et visent à prévenir le surendettement.

Pour lutter contre le surendettement et la pauvreté, le gouvernement a dévoilé fin novembre la liste des 150 lieux labellisés "Point conseil budget" (ou PCB) en France. Trois se trouvent en Drôme-Ardèche et ouvrent en ce début 2020. Deux sont dans la Drôme : l'Udaf 26, l'Union départementale des associations familiales, et l'association Pour l'accompagnement et la répartition de l'individu, ou Pari. Le troisième est en Ardèche, l'Udaf 07.

En 2019, la Banque de France a enregistré 143 080 dossiers de surendettement, dont 81 000 sont des nouveaux dossiers. Et l'objectif, avec ces "points conseil budget", c'est que ceux qui n'arrivent pas à gérer leur argent n'aillent pas jusqu'au surendettement.

"C'est un nouveau service qui sert de soutien à toute personne, quelle que soit sa situation professionnelle, dès que les premiers signes de difficultés financières apparaissent. Et sans forcément pousser la porte d'un service social : nos conseillères sont à la disposition et à l'écoute du grand public", détaille Natasha Léonard, la directrice de l'Udaf de l'Ardèche. Des sessions collectives thématiques sont aussi prévues en Ardèche, sur des sujets comme l'économie d'énergie dans le logement ou l'alimentation.

Des points ouverts au grand public

Ces nouveaux points d'accueil vont regrouper des services qui existent déjà, comme des cellules d'appui au surendettement ou des plateformes de micro-crédit, mais ils seront désormais ouverts au grand public avec du personnel et des lieux dédiés. Jusqu'ici, ces services étaient plutôt prescrits par des assistances sociales ou par un juge après une procédure de surendettement.

L'idée, c'est notamment de recevoir des gens qui ont des revenus mais qui n'arrivent plus à gérer leur budget et qui ne sont pas forcément repérés par des services sociaux. Les personnes qui se manifestent pourront ainsi bénéficier d'un suivi personnalisé et seront redirigés vers d'autres services sociaux si nécessaire. Ce service sera totalement gratuit pour l'usager.

Les Udaf de Drôme et d'Ardèche lanceront ces PCB au début de l'année 2020. Grâce à leur labellisation, elles vont être aidées par l'État à hauteur de 15 000 euros par an.