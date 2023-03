Trois restaurants éphémères de la Haute-Garonne lancent une campagne de recrutements en ligne

Trois restaurants éphémères à Toulouse, Plaisance-du-Touch et Cornebarrieu cherchent des saisonniers dès le mois de mai et jusqu'à septembre. Ils ont lancé une campagne de recrutement en ligne . Depuis le 9 mars, plus d'une centaine de postes sont proposés. Des postes à temps complet, mi-temps, CDD pour des métiers de barmen, serveurs, chefs de partie, chefs de rang, commis de cuisine, plongeurs.

ⓘ Publicité

loading

Une fois les candidatures déposées, les profils des candidats seront étudiés par la direction des trois restaurants, les personnes retenues seront alors conviées à une session de recrutement qui aura lieu début avril. Le site Internet restera ouvert pendant toute la saison pour répondre à d'éventuels besoins de recrutements ponctuels.

Anthony Garcia, associé des restaurants Coco les pieds dans l'eau et Turbine explique que "le contexte de recrutement dans le secteur de la restauration est très tendu depuis la crise sanitaire. Cette plateforme unique de recrutements pour trois lieux différents avec de multiples offres, peut attirer avec aussi une perspective à plus long terme dans les établissements." Pour les plus motivés, les postes proposés pourraient donner lieu à des emplois pérennes.