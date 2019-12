Neige en Drôme-Ardèche : 3 500 foyers toujours sans téléphone, la réparation prendra "plusieurs semaines"

Drôme, France

Trois semaines après la neige du 14 novembre, 3 500 foyers sont toujours sans téléphone fixe (et pour certains sans internet) en Drôme-Ardèche : 2 000 dans la Drôme et 1 500 en Ardèche. Des chiffres annoncés par Orange à l'occasion du "retour d'expérience" organisé ce vendredi par le préfet de la Drôme avec les services de l'État, des élus et les opérateurs comme Enedis ou Orange. D'autres opérateurs téléphoniques, comme SFR ou Bouygues, étaient conviés mais ne sont pas venus.

Orange a justifié sa gestion de crise : l'entreprise explique qu'elle a dans un premier temps privilégié la réparation de son réseau mobile, vue l'ampleur des coupures électriques. Ce réseau mobile a été totalement rétabli en quatre jours, avance Orange. Le dépannage du réseau fixe et internet, lui, n'a commencé que dans un second temps et suivant un ordre de priorité : les personnes âgées avec des téléalarmes ont été dépannées en premier par exemple, comme les mairies, pour qu'elles proposent un wifi public.

La réparation complète prendra encore plusieurs semaines

"Le rétablissement des lignes terminales sur la Drôme et l'Ardèche va prendre plusieurs semaines", prévient Philippe Daumas, le délégué régional d'Orange pour les deux départements. Ce qui prend du temps, c'est de réparer le dernier maillon de chaque ligne, qui relie le client au réseau général, détaille-t-il. Souvent, ces lignes ont été endommagées par les chutes d'arbres ou de branches.

Et pour éviter de telles crises à l'avenir, il faut élaguer, réclame Philippe Daumas. "Tout le monde se manifeste quand ça ne fonctionne pas et que c'est coupé. Mais il faudrait aussi se manifester quand une haie menace... Ce n'est pas aux opérateurs d'élaguer. Si on a des crises comme ça tout le temps, il faudra trouver une solution et arrêter de faire le constat que les propriétaires privés n'élaguent pas et que les opérateurs, ce n'est pas leur rôle".

Une indemnisation prévue

Orange promet par ailleurs une indemnisation pour les clients dont le service a été coupé. Le montant n'a pas été communiqué mais ceux qui sont concernés doivent en faire la demande auprès de l'opérateur, s'ils ont retrouvé le téléphone. L'indemnisation sera automatique pour ceux dont le service est toujours coupé.