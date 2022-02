Trois stations de ski fusionnent dans les Pyrénées-Orientales

Les trois petites stations de ski de Formiguères, Porte-Puymorens et le Cambre d'Aze se réunissent au sein d'une nouvelle structure. Le Département des Pyrénées-Orientales y sera l'actionnaire majoritaire et promet des investissements massifs.

Dès l'hiver prochain, un seul et même forfait permettra de skier indistinctement dans trois stations des Pyrénées-Orientales. Formiguères, Porte-Puymorens et le Cambre d'Aze vont fusionner au sein d'une société publique locale (SPL) baptisée "Trio Pyrénées". Avec 70% du capital, Le Département en sera l'actionnaire majoritaire et promet 30 millions d'euros d'investissement pour les aider à se moderniser et se transformer en "stations quatre-saisons".

Un gros investissement dans chacune des trois stations

Dès cette année, un premier chèque de 8,5 millions d'euros permettra de financer un gros investissement dans chacune des trois stations. À Formiguères, par exemple, le vieux téléski sera remplacé par un nouvel équipement beaucoup plus rapide, et unique dans les Pyrénées. À la fois télésiège et télécabine, ce "téléporté mixte" fonctionnera toute l'année ; l'hiver pour les skieurs, l'été pour les randonneurs, les vélos, les trottinettes.

Autre exemple : des travaux vont être engagés sur la commune d'Eyne pour créer un lac. L'hiver, il permettra d'alimenter les canons à neige de la station du Cambre d'Aze. L'été, ce sera plan d'eau pour les vacanciers et une réserve pour les agriculteurs.

"L'idée, c'est d'investir dans des équipements qui attirent du monde toute l'année, explique Aude Vivès, vice-présidente du Département en charge du tourisme. Et surtout, de faire différent dans chaque station : être complémentaires, plutôt que concurrents. Nous devons éviter que les stations ne se cannibalisent entre elles".

"L'intérêt pour nos trois stations, c'est de conserver notre esprit familial, à taille humaine, tout en ayant un mode de gestion plus industriel", explique Éric Charre, directeur de Porte-Puymorens. "Jusqu'à présent, chaque structure était trop petite pour avoir certaines compétences techniques. En mutualisant nos moyens, nous allons pouvoir créer, par exemple, une équipe de maintenance digne d'une grande station, qui pourra intervenir sur les trois domaines."

Préparer l'avenir

Avec le réchauffement climatique, les stations veulent aussi préparer l'avenir. Dans le futur, les saisons de ski risquent d'être plus courtes, et l'enneigement plus incertain. "Aujourd'hui, il est impératif de monter en gamme et positionner nos stations comme étant aussi une destination estivale", assure Vincent Daniel, directeur de la station de Formiguères. "C'est à ce prix que nous pourrons pérenniser cette économie locale."