Trokeur Débarras vide les maisons et appartements dans l'Hérault

Plus besoin de chercher à motiver vos amis pour venir vous aider à déménager ou vous débarrasser de meubles encombrants. Trokeur Débarras le fait pour vous dans plusieurs départements, notamment l'Hérault.

Entretien avec son fondateur dans l'Hérault, Yann Le Goff.

Si on a besoin de vider sa maison, on peut faire appel à vous ?

Oui, tout à fait. On est une société de débarrassage de maison. Les gens nous appellent quand ils ont besoin de vider quelque chose chez eux, peu importe ce que c'est. On prend tout. Que ce soit vendable ou non.

Si vous avez quelque chose à emmener en déchetterie, on peut le faire pour vous. Et si vous avez quelque chose dont vous vous débarrassez qu'on peut commercialiser, on peut vous faire un devis et on fait une offre de rachat sur ce bien si jamais il est revendu. Et ça vient en déduction du devis.

On vient avec nos véhicules, nos salariés et ensuite en fonction de votre convenance, on choisit une date et une fois que le devis est fait, que l'inventaire a été fait avec vous aussi, on arrive. On débarrasse, vous n'avez rien à gérer. Vous pouvez nous passer les clés comme beaucoup de clients font et quand vous revenez, tout est vidé.

Vous avez dit pour tout type d'objets. Est-ce que vous avez des exemples concrets ? Pour quelles raisons fait-on appel à vous en règle générale ?

Pour plein de raisons, il y a des gens qui veulent juste se débarrasser de meubles. Par exemple, ils déménagent et ils ont une maison plus petite. Ils ne peuvent pas récupérer tous leurs meubles, donc ils font appel à nous.

Ensuite, ça peut être aussi des gens qui ont amassé pas mal de déchets dans leur jardin. Ça peut être des pneus, des grillages, des choses qu'ils n'ont pas jetées, qu'ils n'ont pas pris le temps d'emmener en déchetterie. On nous appelle beaucoup pour ça.

Et aussi, dans le cadre de successions, beaucoup d'enfants qui récupèrent des maisons de leurs parents. C'est des gens qui ont amassé plein de choses pendant toute une vie. Leurs enfants n'ont pas forcément la force de tout vider. Donc ils font appel à nous et nous, on débarrasse tout ce qui nous demande de débarrasser dans la maison. Ça peut vraiment être de tout.

Que deviennent ensuite les objets que vous venez récupérer ?

Ça dépend. Si ce sont des objets qui sont des déchets, on les emmène en déchetterie pour le recyclage. Si ce sont des meubles, soit on essaye de les donner à des associations s'ils sont récupérables, soit on essaye de le revendre en fonction de la valeur qu'ils ont. Ou même parfois on les réutilise pour nous. Parfois, on a des meubles qu'on récupère, on en avait besoin mais dans l'idéal, on essaye de donner.

Est-ce que vous vous déplacez dans tout le département de l'Hérault ?

Oui, dans tout le département, à l'ouest, à l'est, au nord, au sud. On intervient partout dans le département de l'Hérault.

En terme de grille tarifaire, on est autour de quelle fourchette ?

Ça dépend de l'accès aux lieux. Par exemple, si c'est un immeuble au sixième étage sans ascenseur, ce ne sera pas le même tarif qu'une maison de plain pied ou on peut se garer devant. Donc en général, ça peut aller de 40 à 60 € le mètre cube à peu près. Ça dépend vraiment de la configuration des lieux.

Plus d'information sur le site internet de Trokeur Débarras. Ou par téléphone au 06 68 59 94 66.

