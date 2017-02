"Trop bon pour jeter" ... ou l'application pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Pour éviter de gaspiller leurs produits invendus, une application propose aux commerçants de faire profiter de leurs restes à ses utilisateurs, notamment sous forme de paniers repas à prix très bas.

Pour lutter contre le gaspillage, la loi Garot oblige les grandes surfaces à proposer aux associations d'aide alimentaire de signer une convention de don de leurs invendus. Le texte concerne les magasins de plus de 400 mètres carrés.

L'application "Too Good To Go" - traduisez : "Trop bon pour jeter" - s'adresse surtout aux petits commerçants du secteur de l'alimentaire et de la restauration. Le principe : ses utilisateurs, géolocalisés, viennent tous les soirs récupérer des produits qu'ils comptent jeter. Ces invendus sont alors céder à bas prix, parfois trois fois moins cher que leur prix de vente initial. C'est la stratégie du "gagnant-gagnant".

Lucie Basch, la co-fondatrice et directrice générale de l'application

Créée d'abord à Lille et à Paris, L'application "Too Good To Go" est maintenant présente dans plusieurs grandes villes françaises. Selon Lucie Basch, co-fondatrice et directrice générale de l'application, presque 200 commerçants parisiens sont désormais partenaires de l'application, qui compte environ 170 000 utilisateurs.