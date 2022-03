Trop chère l'essence, trop chers les carburants ? Pensez au Trambus, à Nîmes !

La campagne de communication de Tango, à Nîmes, pour passer au bus et faire des économies d'essence

Le prix du gazole s'est envolé de plus de 14 centimes le litre en moyenne la semaine dernière en France, dans le sillage des cours du pétrole qui flambent depuis l'invasion russe en Ukraine, selon des chiffres officiels publiés lundi. Le litre de gazole valait ainsi 1,8831 euros en moyenne (+14,16 centimes sur une semaine) et celui de super SP 95 1,8889 euros (+7,56 centimes), selon les données hebdomadaires du ministère de la Transition écologique arrêtées vendredi. Le litre de super SP 95-E10 a atteint 1,8713 euros (+7,16 centimes). À Nîmes, le réseau de transports en commun Tango saisit l'occasion pour une communication décalée, et vanter les mérites du bus : "Le Trambus, c'est des économies d'essence".

L'exploitation du réseau Tango est déléguée à Transdev Nîmes.