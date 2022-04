Trop de dysfonctionnements sur les TER : la région Grand Est suspend son paiement à la SNCF

L'annonce a été faite vendredi 8 avril lors de la commission permanente du conseil régional du Grand Est. La région a décidé de suspendre ses paiements à la SNCF pour protester contre la mauvaise qualité du service fourni sur le réseau TER. "Nous allons arrêter de payer en attendant que le système revienne à la normale" a annoncé Jean Rottner devant les élus.

Le service rendu n'est pas à la hauteur de ce que peut attendre la région, ni les usagers

"On a 14 trains en moins pour cause d'amiante, on a une montée en charge post-Covid qui ne correspond pas à ce qui a été prévu, il y a un système d'information qui dysfonctionne", énumère le président de la région Grand Est. Pour lui "le service rendu n'est pas à la hauteur de ce que peut attendre la région, ni les usagers". Il attend de la SNCF "un plan de correction générale par rapport à l'exigence qui était la nôtre au 1er janvier de cette année."

En décembre dernier déjà, la SNCF avait été rappelée à l'ordre par la région. Il faut dire que le Grand Est débourse 445 millions d'euros chaque année pour le réseau TER, somme versée à la SNCF. D'autres régions comme les Hauts de France, la Normandie ont déjà pris cette décision de non-paiement.

"C'était inéluctable" commente François Giordani, le président de la fédération nationale d'usagers des transports (FNAUT) dans le Grand Est, sur certaines lignes "on est encore à 76% de l'horaire prévu dans le plan de transport de la SNCF. Il était temps que la région réagisse."