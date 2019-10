Trop de pression. Un débrayage à l'Ehpad de Saint-Thégonnec

Plus de la moitié des personnels en CDI de l'Ehpad de Saint-Thégonnec (Finistère) a débrayé, ce mercredi après midi. Les grévistes se plaignent d'une dégradation de leurs conditions de travail, de pression et d'intimidations.

Selon Force Ouvrière, 43 des 80 CDI de l'Ehpad de Saint-Thégonnec, dans le Nord Finistère, ont débrayé ce mercredi après midi. Les grévistes se plaignent de pression, d'intimidation, d'une dégradation des conditions de travail des salariés. Les élus du personnel du Comité Social et Économique (CSE) ont décidé de lancer un droit d’alerte et d’informer l’inspection du travail et l'Agence Régionale de Santé.

Dans un communiqué, la direction a fait savoir qu'elle restait ouverte au dialogue.