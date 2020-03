"Trop payés, trop syndiqués et trop enclavé" : le rapport qui provoque la colère des salariés de la Bosch

"Les bouseux trop payés vous saluent". C'est avec ce slogan sur une banderole que 200 salariés de l'usine Bosch de Rodez ont accueilli leur direction ce jeudi matin lors du début d’un CSE extraordinaire, des salariés qui se sentent insultés par l'audit d'un cabinet de consultants

Des salaires "trop élevés" à l'usine Bosch

Ce rapport a été commandé par l’entreprise allemande pour sonder les structures qui seraient potentiellement intéressées pour travailler avec ( ou sur ) le site ruthénois. Un audit qui "décrédibilise" totalement l’entreprise estime les syndicats. "Il est clairement fait pour expliquer que les pistes de diversifications ne marchent pas" insistent les représentants CGT. Ils ont été très choqués par plusieurs commentaires. "On peut y lire notamment que Rodez n’est pas assez accessible ou que _nous sommes trop payés._" D’où la banderole déroulée sur le site. "Les bouseux trop payés vous saluent" peut-on y lire.

"trop rural, trop enclavé, mal desservi"

Pour les syndicats, ce rapport commandité par AlixPartners ( un cabinet qui avait travaillé lors des restructurations de Whirpool et ToysRus, deux entreprises qui ont fermées ) a ouvert les yeux de certains salariés sur la volonté des dirigeants de préserver le site.

Un territoire "trop rural, trop enclavé, mal desservi", des salaires "trop élevés" à l'usine Bosch, qui est "trop rouge" et dans laquelle le climat social serait "trop tendu", ce sont les propos de ce cabinet d'expertise.

D’ailleurs pendant le CSE , la direction a confirmé son objectif de 800 salariés d’ici à 2025. Il y a trois ans, ils étaient 1600 et ils sont 1300 actuellement. Premier employeur privé du département de l'Aveyron , 1 300 salariés et leurs familles, l'usine qui fabrique des injecteurs pour l'automobile est menacée par le déclin du diesel. Et même si les ventes de voitures diesel ont légèrement repris depuis le début de l'année, l'inquiétude grandit parmi les salariés qui doutent des solutions de reconversion envisagées, et de la volonté de la direction allemande du groupe Bosch de les mettre en oeuvre.