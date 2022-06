"On trouve des emplois" : avec les Human Tech Days, la région Centre-Val de Loire mise sur le numérique

Un village itinérant sillonne le Centre-Val de Loire : les Human Tech Days, qui étaient mardi à Châteauroux, et ce mercredi à Bourges. Organisé par le conseil régional, l'événement veut mettre en avant les métiers du numérique, et les fleurons régionaux dans le secteur.

Rencontres, animations, conférences... Les Human Tech Days parcourent la région Centre-Val de Loire. "Nous voulons aller à la rencontre de ceux qui s'interrogent sur le numérique, pour fédérer tous ceux qui travaillent là-dedans" indique François Bonneau, président de la Région et invité de France Bleu Berry ce mercredi.

Nous avons des fleurons du numérique dans le Berry

L'idée est de mettre en valeur ce secteur, très pourvoyeur d'emplois selon le socialiste. "On embauche ! On a besoin de ces jeunes, on a besoin de ces adultes qui se reconvertissent. Il y a du boulot, on trouve des emplois. Et je vous assure, en plus des emplois qui sont bien payés."

Des emplois qui, de plus, peuvent naître dans le Berry. "Nous avons des fleurons, nous avons de magnifiques startups. Je vous donnerai un exemple qui est celui de Vierzon, qui connaît un très beau développement de son industrie numérique, avec Ledger, et plus récemment PayInnov, qui a rejoint la Silicon Berry."

