À la recherche d'un appartement étudiant à Périgueux

Le bac en poche, il est maintenant temps pour les étudiants de partir à la chasse au logement. Et c'est le cas en ce moment à Périgueux. William Valette et sa fille, Anne, tout juste diplômée du baccalauréat, viennent de Gourdon dans le Lot. Objectif pour eux : trouver un appartement à environ 400€ par mois.

"On va exploiter la piste des particuliers, mais passer par les agences, c'est plus confortable" , William Valette.

Au programme de leurs deux jours : des visites avec des particuliers, mais aussi via des agences immobilières, une méthode moins contraignante pour William Valette : "on va exploiter la piste des particuliers, mais passer par les agences, c'est plus confortable : il y a moins de paperasses et elles proposent directement l'assurance habitation."

Direction donc le quartier de l'IUT dans la petite voiture bleue de Citya immobilier. La résidence est neuve et le studio, moderne, fait 26 mètres carrés. À l'intérieur, une pièce avec une kitchenette et une salle de bain.

Périgueux manque de transports en commun

Les arrêts de bus à proximité, c'est un critère important car Anne, 18 ans, n'a pas encore son permis de conduire. Mais son père déplore le manque de passages de bus dans la ville. "La personne qui était au guichet de Péribus me dit qu'aucun bus ne passent le dimanche... Je suis resté scotché....Ma fille prendra le train pour revenir nous voir le week-end, mais comment fera-t-elle pour rentrer de la gare à l'IUT le dimanche ?"

Anne Valette, 18 ans, vient d'obtenir son baccalauréat et étudiera à l'IUT de Périgueux. © Radio France - Mathilde ERRARD

5 € en moins d'aide au logement à partir d'octobre 2017

Intervient aussi la question du budget. Et l'actualité sur la diminution des 5 € d'aides au logement interpelle Anne et son père : "on commence par 5 € mais dans deux ans cela pourra augmenter", estime William. " Ce n'est un gros problème pour nous, mais j'imagine qu'il y a des familles plus nombreuses avec peu de revenus. C'est pour cela que je trouve dommage que les APL soient diminuées", renchérit Anne.