Trovolone au Mans, c'est fini

INFO FRANCE BLEU MAINE - La start-up mancelle spécialiste de la cybersécurité va demander sa liquidation judiciaire. Ses fondateurs tenteront de rebondir aux Etats-Unis. Trovolone emploie huit personnes.

Trovolone ne créera jamais d'atelier de fabrication au Mans. La start-up va demander au tribunal de commerce de prononcer sa liquidation judiciaire. L'audience est fixée au 7 mars. En difficultés financières depuis le début de l'année, elle avait été placée en redressement il y a un mois.

Fondée en région parisienne, Trovolone était arrivée en Mans en 2015. Elle emploie huit personnes en plus de ses deux fondateurs. L'entreprise a développé un boîtier tout-en-un destiné à assurer la sécurité informatique des petites et moyennes entreprises et des collectivités.

Seconde chance aux Etats-Unis

Cette Robeen box a notamment été présentée au salon CES à Las Vegas, début janvier. Une vingtaine d'entreprises testent et utilisent le produit en Sarthe et en région parisienne.

Ses fondateurs, Hélène Bernardini et Théodore Chabin, espèrent rebondir aux Etats-Unis. Leur projet a été retenu par un incubateur américain spécialisé dans la cyber-sécurité.