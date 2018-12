"Tu te libères en boxant", atelier estime de soi à Grand Parc à Bordeaux

Tous les jeudis matin depuis octobre, des habitantes du quartier Grand Parc à Bordeaux viennent se changer les idées dans une salle de sport rue Gouffrand. Ici, c'est la boxe qui rythme le quotidien de ces femmes souvent sans travail fixe et isolées.

Bordeaux, France

Chaque jeudi matin pendant deux heures, Fatma a cours de boxe. Elle laisse son mari et ses enfants s'occuper de leur repas du midi, et file donner des coups de poings à ses nouvelles amies de la salle Gouffrand.

La MDSI, la Maison départementale de la solidarité et de l'Insertion, qui les accompagne au quotidien dans leur recherche d'emploi, leur propose cet atelier de boxe toute l'année, en partenariat avec le club du quartier, Alamele.

Une véritable bouffée d'air frais pour ces femmes, habituées des missions de travail ponctuelles, des "petits boulots", et souvent isolées. Une fois par semaine, elles ont l'occasion de s'échapper de leur quotidien et s'efforcent de reprendre confiance en elles.

Priscilla, la coach, montre un nouvel enchaînement, que les cinq femmes s'appliquent à imiter. "Tu prends des coups, et après, au bon moment, tu sors... Tout ce que vous faites ici, ça s'applique sur la vie de tous les jours.

Au début, quand sa conseillère insertion lui a proposé de faire de la boxe, Saïda s'est montrée plutôt réticente. Mais dès le premier uppercut, la voilà conquise, "on parle, on discute, on rigole".

"Tu te libères quand tu viens ici. Après pour le reste de la semaine, tu es bien."— Saïda, apprentie boxeuse

Boxe et confiance en soi, une équation évidente pour la coach Priscilla. "C'est un sport qui te remet en question en permanence, vous vous demandez 'est-ce que je vais y arriver ?'." Au fur et à mesure, les participantes gravissent les échelons et leur propre estime.

Nouvelle recrue, Fatma se sent remotivée, elle veut commencer une formation pâtisserie. "J'ai plein de capacités... L'atelier nous donne l'espoir, un petit encouragement !"

L'autre but affiché de l'atelier est de les réinsérer dans la vie active.

"A travers les ateliers qu'on propose, on essaie de leur parler, de les remobiliser sur l'emploi," — Karim Harrouche, co-fondateur du club Alamele, l'un des initiateurs du projet

Parmi les participantes de l'atelier, certaines n'avaient jamais fait de sport, ni travaillé à plein temps. Pour Karim Harrouche, l'enthousiasme qu'elles mettent désormais à participer à chacune des séances donne de l'espoir quant à leur capacité à trouver un emploi à l'avenir. "Certaines ont des idées de créations d'entreprise, ou des projets mais ont encore certains freins."

Aujourd'hui, l'atelier est en phase expérimentale, mais Karim espère pourvoir le renouveler l'année prochaine et le développer sur d'autres horaires. Gratuit pour ses participantes, il est en partie financé par le département.