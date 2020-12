Tulle :une centaine de cafetiers et restaurateurs manifestent contre la fermeture de leurs établissements

"Ce n'est pas notre habitude d'être dans la rue" rappelle Jean-Luc Viginiat. Ce mardi matin pourtant une centaine de personnes ont répondu à l'appel de l'UMIH, l'Union des métiers et de l'industrie hôtelière, de la Corrèze qu'il préside. "Laissez nous travailler" disait le tract annonçant le rassemblement. C'est tout ce que voulaient demander les manifestants. "Ce qu'on veut c'est travailler. Les aides on n'en a pas forcément besoin, c'est juste de bosser" ajoute Jean-Luc Viginiat. Avant de conclure : "on est fermés par obligation. Ce qu'on veut c'est juste de ne pas mourir".

95 % de baisse de chiffre d'affaires

Les patrons ont été rejoints par nombre de leurs employés. Mais aussi par leurs fournisseurs, très impactés par la fermeture des bars et des restaurants. "On ne travaille que sur le marché des cafés et des restaurants" rappelle Simon Mespoulet, patron de l'entreprise du même nom basée à Argentat, qui fournit en boisson les établissements. De fait depuis leur fermeture l'activité de l'entreprise est quasi nulle, et son chiffre d'affaires en chute de 95 %. Une corporation "de l'ombre" souligne Simon Mespoulet en regrettant le peu de considération de leurs difficultés par le gouvernement.

Des fermetures dramatiques pour les territoires

Dans la manifestation également plusieurs élus corréziens. Pascal Coste, le président du Conseil départemental notamment aux côtés du maire de Tulle Bernard Combes. Ce dernier mentionne l'importance des restaurants et cafés dans un territoire comme la Corrèze. "Si on ne peut plus aller manger dans un restaurant demain parce qu'ils auront fermés, parce qu'ils auront finalement fondu les plombs, ce sera dramatique pour nos espaces qui sont déjà en souffrance". De demander alors au gouvernement de leur faire confiance et "de leur laisser l'autonomie localement pour regarder comment rouvrir certains établissements". Une message que relaieront encore les cafetiers et restaurateurs. L'UMIH appelle à un grand rassemblement national le 15 décembre à Paris.