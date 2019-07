Tulle : en grève pour le 14e jour, les facteurs manifestent et sont rejoints par d'autres

Tulle, France

La grève des facteurs de Tulle se poursuit, ce mardi, au 14e jour de la mobilisation contre la réorganisation des tournées. Selon les grévistes, la direction prévoit de supprimer huit tournées sur les quarante-cinq existantes actuellement (vingt communes autour de Tulle concernées). Ce mardi, d'autres facteurs du département se sont joints au mouvement alors que la CGT et Sud ont déposé un préavis de grève illimité pour l'ensemble des sites courrier de la Corrèze. Des agents de Seilhac, Corrèze, Marcillac-la-Croisille ou encore Argentat sont venus au rassemblement devant le centre courrier de Tulle. Puis, en voiture, une petite cinquantaine de personnes sont parties en cortège en milieu de matinée. D'abord à la permanence du député Christophe Jerretie, puis à la préfecture de la Corrèze. Les grévistes devaient ensuite gagner le conseil départemental avant d'être reçus, ce mardi après-midi, par le maire de Tulle.

Les facteurs grévistes sont partis manifester dans Tulle © Radio France - Nicolas Blanzat

Les grévistes dénoncent " les pratiques de la Poste : réorganisations incessantes, manques de moyens de remplacement, coupures méridiennes imposées, pressions managériales, souffrance au travail, etc. " . Les négociations ne donnent rien. " La direction est butée sur cette histoire de tournées " lance Karine Lavaud de la CGT FAPT, " huit tournées en moins à Tulle, ce sont d'autres tournées beaucoup plus longues et beaucoup plus chargées. C'est synonyme de surcharge de travail et ça, les agents savent que ça n'est pas possible dans le temps imparti ". Les facteurs expliquent que la direction s'en fie à des calculs faits par ordinateur. " Par exemple, elle considère qu'un recommandé doit être distribué en une minute et trente secondes ", dit une factrice, " c'est impossible. Le temps de sonner, que quelqu'un vienne ouvrir ou pas, pose des questions, signe. Mais la direction refuse de venir sur le terrain avec nous pour le voir ".

" 94% des postiers de la Corrèze sont au travail "

Mais, selon La Poste, le mouvement est limité. Par un mail envoyé à France Bleu Limousin, il est annoncé que " 94% des postiers de la Corrèze sont au travail ". Il s'agit là des effectifs concernés par le préavis de grève illimité déposé pour les sites courrier du département. 100% du courrier sur la haute Corrèze, et 99% sur le secteur de Brive serait ainsi distribué. Pour le secteur de Tulle, " 79% des facteurs sont à leur poste " mais la distribution est nettement plus touchée. " _La Poste déplore le blocage du centre de Tulle, constaté par huissier_, mené depuis 7h40 par des personnes extérieures à l’entreprise. Le feu, mis à des pneus sur le barrage sur la voie publique devant le centre, a nécessité l’intervention des pompiers. A cette heure sur le site de Tulle, les postiers au travail sont empêchés d’assurer la distribution du courrier " indique le mail de La Poste.