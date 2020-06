Tulle/Eyrein : l'usine Borgwarner fermera en 2022

"C'est un coup de massue" selon Pascal Coste le président du Conseil départemental de la Corrèze qui avec Bernard Combes, le maire de Tulle, a confirmé à France Bleu Limousin la fermeture de l'usine Borgwarner installée sur le site de la Montane à Eyrein. La direction de l'usine réunissait ce jeudi matin les salariés pour leur annoncer la nouvelle. Selon Pascal Coste le groupe américain aurait décidé de se séparer de cette usine qui fabrique surtout des boîtes de vitesse automatiques pour l'automobile, en raison des coûts de production en France.

Les doutes de Bernard Combes

Ceux-ci seraient d'autant plus handicapants pour le fabricant que le secteur automobile doit entamer dès à présent de très gros investissements dans le cadre de la transition écologique. En clair le site tulliste ne correspond plus au développement stratégique du groupe. Bernard Combes exprime cependant des doutes. Selon le maire de Tulle le groupe américain aurait "mis cette situation en stratégie industrielle". Borgwarner aurait donc selon lui programmé de longue date cette fermeture notamment en installant une mono-production sur le site qui de fait aurait enregistré des pertes en 2019.

Sauvegarder le site industriel

"C'est bien beau de dire que la transition écologique génère de nouveaux métiers, là on a un cas concret, un cas d'école, et donc qu'est-ce qu'on met comme emplois verts à la place" interroge Pascal Coste qui a immédiatement contacté le ministre de l'économique Bruno Lemaire après avoir appris la fermeture. Car l'enjeu n'est plus de sauvegarder l'usine selon le président du Conseil départemental mais le site industriel de près de 7 hectares et les emplois. L'usine Borgwarner compte actuellement 370 salariés et emploie également régulièrement de nombreux intérimaires