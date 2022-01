Tulle : la "Pongo", la remorque 100% autonome, conçue par deux anciens ingénieurs de BorgWarner

Christian et Christine Flandrinck, un couple d'ingénieur de Tulle lance la "Pongo", une remorque équipée de panneaux solaires et d'un système de filtrage d'eau, capable de garantir une grande autonomie à ses utilisateurs.

Prendre la route sans se soucier de la moindre source d'énergie électrique, ni de ses stocks en eau potable. La remorque "Pongo" est présentée comme unique en Europe par ses concepteurs, deux anciens ingénieurs de l'équipementier automobile BorgWarner, en Corrèze. Après avoir été licencié, le couple a fondé l'entreprise C2 Xplore, à Tulle, et s'apprête à commercialiser une vingtaine d'engins pour l'année 2022.

Bivouac autonome

La remorque se présente comme une caravane tout-terrain, cubique, montée sur deux roues, et qui s'accroche à l'arrière de la voiture. Une fois installée, la remorque s'ouvre sur le côté droit et à l'arrière pour laisser apparaitre un habitacle. "On peut y dormir à deux et demi, c'est-à-dire qu'on peut mettre un lit transverse à l'intérieur pour un enfant jusqu'à un mètre vingt", précise Christian Flandrinck, co-fondateur de l'entreprise.

Les panneaux solaires, situés sur le toit de la remorque, permettent une grande autonomie aux utilisateurs. - C2Xplore

La grande plus-value par rapport à une caravane ou à un camping-car standard, est l'autonomie que propose la "Pongo". "Nous sommes autonomes en énergie électrique puisque nous possédons des panneaux solaires avec un stockage sur batterie. Vous avez la possibilité de la recharger dans un garage. Et il y a un système de filtration d'eau", détaille l'ingénieur.

A l'avant de la remorque, un réchaud à gaz est installé pour cuisiner. Le gaz, et l'essence de voiture, seront d'ailleurs les deux seules énergies qui mettront fin à votre autonomie. "Notre système de filtration d'eau permet de filtrer l'eau sur une rivière, un lac... peu importe où vous êtes, et vous pouvez la boire après filtration", assure Christian Flandrinck. Côté électricité, ce sont les panneaux solaires qui font le travail. "Nous, depuis que le prototype a été construit en juillet dernier, cela fait six mois qu'elle [la remorque] n'a pas été rebranchée", ajoute le chef d'entreprise.

Gérer la conception jusqu'à la commercialisation

Des plans de fabrication jusqu'à la mise en vente de la remorque, le couple a la main sur son projet de A à Z. "On cherche à se fournir au plus proche, de préférence avec des fournisseurs français, ou lorsque l'on ne trouve pas, en Europe de l'Ouest", précise Christian Flandrinck. Le réfrigérateur vient par exemple d'Allemagne et les panneaux solaires des Pays-Bas. L'objectif est d'atteindre la vente d'une vingtaine de remorques, au prix unitaire de 24.000 euros. "C'est un produit qui n'existe pas en France, c'est un marché de niche. On s'adresse aux sportifs, aux amoureux de la nature, aux aventuriers", déclare l'ingénieur.

Le couple envisage de se lancer courant février 2022 et fabrique pour l'instant tout seul sa remorque. Une fois l'objectif de la vingtaine de commandes atteint, il compte recruter des salariés. Il faut au moins trois semaines de travail pour construire l'engin, le plus dur étant l'homologation par les autorités routières française.