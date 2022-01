Tulle : le prix du beurre fait flamber le prix des galettes des rois

Les couronnes briochées et plus encore les frangipanes nécessitent une grande quantité de beurre

Il est loin d'être le seul. Gaël Gorse, le patron d'Orfèves , a dû augmenter les prix de ses galettes des rois. "Soit on rogne sur la qualité soit on augmente un peu. Et il n'est pas question de rogner sur la qualité". Car tous les pâtissiers doivent faire face à une hausse vertigineuse des cours du beurre. Il a augmenté d'environ 30 % ces dernières semaines. En cause la hausse de la demande mondiale et la production en baisse cette année en raison de la mauvaise météo.

Entre 7,50 et 8 euros le kilo de beurre

Dans les deux boutiques tullistes de la Maison Julien les galettes ont aussi augmenté par rapport à l'an dernier. Julien Breuil a répercuté 2 euros par kilo sur ses frangipanes uniquement. "La galette briochée est au même prix que l'année dernière. J'ai décidé de ne pas l'augmenter". Le pâtissier avait judicieusement anticipé cette hausse en commandant un stock de 200 kilos de beurre le mois dernier. "Je l'ai payé 5,60 euros le kilo. Là aujourd'hui on est entre 7,50 et 8 euros le kilo".

Les couronnes des rois et des reines plus chères elles aussi

Son stock s'amenuise cependant. Julien Breuil a peur s'il doit recommander du beurre au cours actuel de ne pas pouvoir garder cette modération sur ses prix. D'autant, précise-t-il, qu'il n'y a pas que le beurre qui coûte beaucoup plus cher. "Faut pas oublier, il y a la couronne, il y a le sachet, tous les emballages, qui ont augmenté entre 10 et 20 %". Sans parler des hausses d'électricité. Et Julien Breuil ne veut pas lui non plus rogner sur la qualité. Jusqu'aux fèves en porcelaine qu'il met dans ses galettes, faites spécialement pour lui, qui lui coûte 1 euro chacune.

Pas de tirage des rois dans les entreprises

Pour couronner le tout Julien Breuil a peur que ses ventes de galettes des rois soient moindres cette année en raison des mesures anti-covid. "On avait pas mal d'entreprises qui commandaient des galettes et je pense qu'on va avoir pas mal de pertes à ce niveau-là parce que les entreprises ne vont pas faire la galette puisqu'on ne peut pas se retrouver à manger tous ensemble". Le pâtissier tulliste a prévu de confectionner durant tout ce mois de janvier 4000 galettes et couronnes briochées.