Tulle : les accordéons Maugein mis en danger par la crise du coronavirus

"Nous somme au bout de la chaîne". Richard Brandao, le patron de Maugein, voit tous les jours l'effet de la crise sur l'activité de l'entreprise, le dernier fabricant français d'accordéons. Car depuis mars dernier il n'y a plus ou presque plus de concerts ou de bals. Alors l'activité de Maugein diminue d'autant. "La moitié de nos clients sont des intermittents du spectacle ou des professionnels du bal ou du concert. Ils ne peuvent plus jouer depuis 6 mois, donc ils ne consomment plus d'accordéons, ils ne demandent plus de réparer des accordéons".

37 % de baisse de chiffre d'affaires

Et il y a un effet supplémentaire. L'absence de concert entraîne aussi la diminution de nouvelle vocation. "Ils ne se produisent plus donc ils ne donnent pas envie". Et voilà donc autant de clients en moins. Le résultat est une baisse de chiffre d'affaires très importante au premier semestre, moins 37 %. Richard Brandao constate une très légère reprise depuis deux mois avec tout de même encore 22 % de baisse de son chiffre d'affaires. Mais cela en compense pas les pertes et ne rassure vraiment pas le patron. "Je ne sais pas où on va" dit-il en précisant qu'il ne tiendra pas un an à ce rythme.

Une boutique internet

Pour tenir le choc Richard Brandao a contracté un prêt garanti par l'État. Une partie des 12 salariés sont en chômage partiel. Maugein va également se lancer dans la vente en ligne pour toucher plus de clients potentiels, notamment à l'étranger. La boutique internet sera ouverte en novembre. Mais comme l'ensemble des professionnels du spectacle et de la culture Richard Brandao espère des aides supplémentaires de l'État. C'est pourquoi il sera présent ce vendredi matin devant la préfecture à Tulle aux côtés de ces professionnels qui manifestent pour justement en appeler au soutien de la nation.