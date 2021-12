Tulle : les salariés de l'UDAF dénoncent la sanction contre une collègue absente pour épuisement professionnel

Les salariés de l'UDAF, l'Union Départementale des Associations Familiales, qui s'occupe notamment des personnes sous tutelle, ont débrayé durant deux heures hier. Une trentaine de personnes se sont rassemblées devant le siège départemental à Tulle pour dénoncer le manque de moyens et surtout la sanction que l'une de leur collègue vient de recevoir.

La crainte de sanctions

"Nous sommes en surcharge de travail" assure Marine Dutillieu, déléguée CGT à l'UDAF Corrèze. Qui précise qu'un agent mandataire doit suivre actuellement 98 personnes. "C'est impossible". Une situation que la direction connaît depuis longtemps ajoute la syndicaliste mais sans tenter d'y remédier et sans qu'elle apporte son soutien aux agents épuisés. Au contraire "on sanctionne la personne qui est en arrêt maladie depuis le mois de juin pour épuisement professionnel". Une sanction qui suscite de plus beaucoup de craintes chez les salariés. "On a la peur au quotidien d'avoir une sanction. On en est, certains, à ne plus dormir, à prendre des cachets".