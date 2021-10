Tulle : Maugein Imprimeurs fait face à la pénurie de papier

Dans l'atelier de Maugein Imprimeurs à Tulle les machines tournent encore à plein régime. Mais pour combien de temps ? Car comme tous ses confrères l'imprimeur tulliste est confronté à une pénurie de papier sans précédent. "C'est un marché mondial, rappelle Stéphane de Gélis, directeur des Papeteries de Condat au Lardin-Saint-Lazare, près de Brive, principal fournisseur de Maugein. Il y a eu la crise covid qui a fait que les stocks ont fortement baissé. Et là c'est la reprise post covid. Les carnets de commandes sont pleins"

Un papier très concurrentiel

Et la concurrence est rude entre les industries qui ont besoin de papier. "La pulpe de papier est courue pour faire des mouchoirs, elle est courue pour faire du papier toilette, du packaging, souligne l'imprimeur David Maugein qui voit ainsi beaucoup de papier partir vers d'autres productions. Il y a de plus une hausse très importante de la demande en bois de construction qui réduit d'autant plus la fabrication de pâte à papier. Le résultat est un marché qui s'est fortement tendu et des délais de livraison allongés. "Certains fournisseurs ne nous donnent aucun délais sur certaines références".

Quand on achète le papier on l'achète virtuellement"

Une situation qui risque de durer jusqu'au printemps prochain assurent les spécialistes. Et des imprimeurs comme Maugein qui ne savent pas quand ils pourront se réapprovisionner. "C'est à flux tendu" explique David Maugein. Le papier est fabriqué au jour le jour et les imprimeurs doivent attendre que les usines le fabriquent. Et en attendant les stocks diminuent à la fois chez les gros fournisseurs et chez les imprimeurs eux-mêmes. Chez Maugein il reste entre 100 et 150 tonnes. _"Le stock fond comme neige au solei_l précise le patron. Parce qu'on passe à peu près 900 tonnes de papier par an". Conséquences pour les clients certaines références ne sont plus disponibles et les prix augmentent : entre 15 et 20 % depuis le début de l'année.