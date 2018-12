Tulle : Maugein pourrait bientôt fabriquer autre chose que des accordéons

Tulle, France

Rien de grave. L'entreprise a accumulé une petite dette sociale et fiscale, un peu moins de 70 000 euros. Pour aider Maugein à s'en sortir la ville de Tulle a décidé de se porter caution de cette dette et la communauté d'agglo de Tulle va prendre à sa charge 18 mois de loyer. Pour autant le fabricant d'accordéons, qui fêtera l'an prochain son centenaire, rencontre des difficultés structurelles. "Nous sommes dans la niche de la niche, explique Richard Brandao, directeur de Maugein. L'instrument de musique est une niche, et l'accordéon est une niche de l'instrument de musique". Bref, un accordéon ne se vend pas comme un petit pain. Maugein en a vendus un peu plus de 200 l'an dernier.

Des instruments numériques

Mais la concurrence chinoise est rude. Et même si elle arrivait à baisser ses prix, l'entreprise Maugein ne serait jamais compétitive. D'où la réflexion engagée pour diversifier la production. La piste la plus avancée est le développement d'instruments numériques. "Pas forcément des accordéons" précise Richard Brandao. Mais cela pourrait être aussi en dehors du monde de l'instrument. Car Maugein dispose de savoir-faire qui peuvent s'adapter à d'autres productions. "Cela pourrait être des bijoux, des minaudières ou des postes de radio". Un comité de pilotage pour réfléchir notamment à ces possibles diversifications est en cours d'installation. Il associe l'entreprise, ses actionnaires et les collectivités locales. Des partenariats avec d'autres fabricants d'instruments sont aussi envisagés