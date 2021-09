Maugein, la manufacture d'accordéons de Tulle, se lance dans la fabrication d'harmonicas

Maugein va fabriquer des harmonicas. Le fabriquant d'accordéons de Tulle poursuit sa diversification avec ce cousin de l'accordéon. Une opportunité suite à l'association avec une toute jeune entreprise de Haute-Savoie, Yonberg, qui a développé le premier prototype d'harmonica français. Maugein va se charger de leur fabrication uniquement, sous la marque Yonberg. "On peut dire des Yonberg motorisés par Maugein" dit en souriant Richard Brandao, le patron de l'entreprise tulliste.

Un accordéon sans le soufflet

Les prototypes sont déjà en phase d'accordage. Rien de méconnu et de compliqué pour la quinzaine de salariés de la manufacture centenaire. Il faut dire qu'un accordéon c'est en fait rempli d'harmonicas. "À l'intérieur de l'accordéon on va retrouver ce qu'on appelle communément les sommiers mais on pourrait dire les harmonicas" souligne Richard Brandao. Un savoir-faire déjà bien en place chez Maugein qui lui permet d'envisager la production des harmonicas très rapidement. Richard Brandao espère être prêt pour Noël.

La moitié des instruments produits par Maugein d'ici 4 ans

Une nouvelle étape dans la diversification entamée il y a trois ans par Maugein. Qui pourrait prendre celle-la une part très importante dans l'entreprise. "On espère d'ici trois ou quatre ans doubler le chiffre d'affaires". Car le marché de l'accordéon est très gros : il s'en vend 12 millions dans le monde chaque année, 120 000 en France selon les déclarations aux douanes, la moitié fabriqués en Chine. Et les premiers démarchages commerciaux de Maugein et Yonberg sont très prometteurs affirme Richard Brandao : "on a des contacts sur les États-Unis parce que c'est très important pour l'harmonica et quelques contacts sur la Chine. On a 70 pays intéressés". Maugein envisage du coup d'embaucher dans les 4 prochaines années 4 personnes de plus.