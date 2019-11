Tulle pose sa candidature pour accueillir une soixantaine de fonctionnaires des impôts

Tulle, France

C'est le patron des services fiscaux de la Corrèze qui a carrément démarché le maire de Tulle et le président du Conseil départemental. Avec un argument tout simple : il y a des locaux de l'Etat qui sont vides à Tulle, il faut en profiter pour proposer à l'Etat de les remplir. Dont acte : la Ville et le Département ont répondu à l'appel à projets lancé dans le cadre de redéploiement en province de 6000 fonctionnaires, dont 3000 du ministère des Finances. Deux bâtiments ont été ciblés. Il s'agit d'une part d'un étage de la cité administrative où il y a la place d'accueillir une vingtaine d'agents. Et puis il y a les anciens locaux de la trésorerie-pairie-générale, un bâtiment entier qui est parfaitement configuré pour accueillir un centre de téléassistance des impôts. Ce bâtiment peut loger aisément 30 à 40 personnes.

Des nouveaux fonctionnaires

L'intérêt de la candidature de Tulle peut en outre s'appuyer sur un autre argument de poids : ce centre d'appels national pour les particuliers et les entreprises, en voie de création engagerait en grande partie des jeunes fonctionnaires fraîchement diplômés. Ce qui supprimerait du coup la difficulté de déplacer des parisiens qui ont pour beaucoup nullement l'intention de venir vivre dans une petite ville. Le dossier de Tulle doit être déposé le 29 novembre. La décision du gouvernement devrait être connue courant 2020.

Un nouveau service pénitentiaire

La décentralisation des fonctionnaires de l'Etat en province s'est déjà concrétisée à Tulle par l'installation de l'ANTIGIP, l'Agence nationale du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, notamment des détenus donc. Celle-ci a été créée en 2018 pour développer entre autres le travail d'intérêt général comme alternative à la prison. Elle a donc été relocalisée à Tulle mais en reprenant les locaux et les personnels du Service de l'Emploi Pénitentiaire, un cinquantaine de personnes, qui était déjà basé à Tulle et que cette nouvelle agence absorbe. Un petit plus toutefois pour la préfecture corrézienne puisque 5 créations d'emplois y sont prévues pour le 1er janvier 2020.