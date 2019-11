Tulle : un tiers-lieu dédié à la formation au numérique ouvre dans les anciens bains-douches

Tulle, France

Ils ont été créés dans les anciens bains-douches municipaux, d'ou leur nom. Les Bains-Douches Numériques ont ouvert cette semaine à Tulle. L'inauguration officielle avait lieu ce jeudi. C'est une réalisation de l'association Corrtech lancée en 2016 par la ville et Tulle Agglo pour le développement du numérique sur le territoire. Il s'agit avant tout d'un tiers-lieu : on y trouvera donc des espaces de travail partagés, des salles de visioconférence; on pourra y louer des bureaux à la journée, voire à la demi-journée.

Vaincre les craintes du numérique

Mais les Bains-Douches Numériques de Tulle sont aussi un lieu de formation. Corrtech mettra en place des ateliers, des conférences et autres sur les thématiques du numérique. Notamment ces formations viseront les personnes les plus éloignées de la pratique de ces outils. "La transformation numérique est quelque chose qui peut faire peur" reconnaît François Becette, chargé de mission chez Corrtech. "Mais notre volonté est de donner des indications, de montrer comment on peut avancer pour que le numérique ne soit plus subi, mais qu'il soit une force de réussite"

Un accompagnement gratuit

Plus encore Les Bains-Douches Numériques de Tulle peuvent apporter une aide technique dans l'utilisation des outils digitaux. Ils mettent à disposition gratuitement des matériels pour que chacun, particulier, commerçant, chef d'entreprise et autres, puisse venir réaliser ses démarches en ligne, quelles qu'elles soient, ses travaux numériques, et trouver sur place un animateur pour l'y aider si besoin. "C'est un accompagnement qui est individuel, donc on s'adapte vraiment à la personne" souligne François Becette. Tout en apprenant à le faire soi-même pour donner plus d'autonomie dans l'utilisation de ces outils. "Le but n'est pas d'avoir des personnes qui reviennent avec le même problème systématiquement, mais qu'on leur montre aussi comment ça fonctionne". Et pour que ceux qui ne peuvent pas se rendre à Tulle puissent aussi bénéficier de cette aide, les Bains-Douches Numériques iront régulièrement dans toutes les communes de l'agglo.