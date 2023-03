Tullins : l'entreprise Les tendances d'Emma reçoit le label PePs du ministère de la Justice

Depuis plus de 14 ans, la marque Les tendances d'Emma propose aux consommateurs soucieux de leur environnement de remplacer les produits jetables du quotidien par des équivalents en version lavable et donc réutilisables pour la maison, le bébé et la beauté!

Depuis le début également, la marque s'inscrit dans une démarche sociétale de réinsertion des détenus. Elle fait donc fabriquer ses produits par des détenus, dans une prison de Bourgogne.

France Bleu Isère : Vous êtes la fondatrice de cette entreprise, Les Tendances d'Emma, basée à Tullins. Expliquez nous son histoire.

Emmanuelle Lamassiaude : C'est une entreprise que j'ai créée en 2009, il y a quatorze ans maintenant, à un moment donné où pas grand monde s'intéressait aux produits lavables, dans une optique de zéro déchets. Je me disais, il va falloir 20 ans pour que les mentalités changent. Qu'est ce qu'on fait en attendant? Comment on accompagne les gens pour qu'ils réduisent leurs déchets du quotidien, remplacer leur coton, remplacer leurs lingettes bébé, remplacer les essuie-tout, mais avec des kits qui soient prêts à l'emploi et qui permettent que ce soit aussi simple de remplacer le coton jetable que d'utiliser des carrés démaquillants lavables.

Vous avez toute une gamme de produits que vous faites fabriquer en prison.

Quand j'ai commencé, je faisais tout moi-même. J'étais une maman couseuse. Mais l'entreprise a grandi, la demande aussi et avec mon métier d'infirmière et deux enfants, je n'y arrivais plus. On m'a dit : tu n'as qu'à faire fabriquer en Chine ! J'ai dit mais ça ne va pas, non ? Pour moi, il y avait deux facteurs essentiels : que ce soit fabriqué en France et que cela puisse servir un projet sociétal. Comme j'avais un mari gendarme, j'ai pensé à me tourner vers la prison. J'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai trouvé une prison en Bourgogne qui a adhéré au projet, on a créé un atelier. Je n'ai jamais caché que les produits étaient fabriqués par des détenus, j'en suis fière au contraire d'aider à les réinsérer grâce au travail. Quand ils sortent de détention, ils n'ont jamais arrêté de travailler et c'est essentiel pour se relancer dans la vie.

C'est pour ça que vous avez reçu récemment ce fameux label PePs que le ministère de la Justice vient de créer?

Tout à fait ! C'est un label qui consiste notamment à valoriser le travail réalisé en prison, avec un engagement responsable et inclusif. En fait, c'est ce que l'on a toujours fait. C'est porteur de sens. On connaît les détenus, on va les voir. Quand vous achetez nos produits, vous participez indirectement à leur réinsertion.

Vous avez toujours un coup d'avance parce que vous continuez à travailler sur le zéro déchet, notamment avec ce projet zéro sur-emballage?

Oui, on réinvente la vente en ligne. Quand vous achetez sur un site Internet, la première chose qu'on fait tous, c'est de jeter l'emballage. Nous, on a fait le pari de dire aux gens : plutôt que de mettre un emballage tout autour pour vous envoyer le produit, on va réduire l'emballage à sa plus simple expression. On va juste mettre un petit chapeau sur le haut pour protéger les produits pendant le transport. On vise ainsi à réduire de 75 % les emballages consacrés aux produits vendus sur le site de notre marque