Tupperware ferme son usine française à Joué-lès-Tours : 235 emplois supprimés

Tupperware annonce ce jeudi la fermeture de son site français à Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire) avec 235 suppressions d'emploi à la clef. La direction du fabricant de boîtes alimentaires en plastique parle d'une fermeture pour mars 2018.

Cette annonce de la direction de Tupperware ce jeudi sonne comme un coup de tonnerre. Dans un communiqué, elle explique les raisons de la fermeture de son usine française de Joué-lès-Tours, entraînant la suppression de 235 emplois. La direction parle de "surcapacité industrielle de son réseau de fabrication européen liée à une amélioration de sa productivité et à un ralentissement de ses activités commerciales en Europe centrale et occidentale et notamment en France".

Tupperware veut rétablir sa compétitivité

Tupperware (qui compte 1500 salariés en France) justifie la fermeture de Joué-lès-Tours pour rétablir sa compétitivité : "il y a dix ans, il y avait 55 machines à l'usine de Joué-lès-Tours, aujourd'hui, il y en a 8, et elles ne tournent pas à plein régime." Le service presse de Tupperware précise aussi qu'elle estime à 40% sa surcapacité de production en 2018, d'où son souhaite de fermer le site. La production étant assurée par les 3 autres usines du groupe basées en Belgique, en Grèce et au Portugal. Du côté du personnel, le fabricant de boîtes alimentaires en plastique veut être exemplaire et proposera un reclassement à chacun des salariés. Le porte-parole de l'entreprise a indiqué que tout serait fait pour trouver une solution de retour à l'emploi pour les salariés.

Près d'un millier d'emplois perdus en 4 ans pour Joué-les-Tours

Cette annonce intervient après la fermeture de l'usine Michelin, toujours à Joué-les-Tours. La direction avait annoncé la fermeture du site, spécialisé dans les pneus poids-lourds. L'annonce avait été faite en juin 2013. La production s'était arrêtée en décembre 2014, avec à la clef 706 suppressions de postes.