Les représentants des salariés de Tupperware au Ministère de l'économie ce vendredi matin 12 janvier. Une délégation de 6 élus et personnels de l'usine de Joué les Tours sera reçue au cabinet du Ministre de l'économie, Bruno Lemaire.

Paris, France

le rendez-vous a lieu tôt; à 8h30, la délégation d'élus du personnel et de salariés sera accompagnée par la députée LREM Fabienne Colboc, du maire de Joué-Lès-Tours Frédéric Augis et la préfète d'Indre-et-Loire Corinne Orzéchowsky.

L"es américains ne reviendront pas sur leur décision" - Antonio Constantino élu CGT Tupperware Joué-Lès-Tours

Antonio Constantino élu CGT de l'usine Tupperware de Joué les Tours va donc à Paris pour parler de l'avenir des 235 salariés, de leurs conditions de départ de chez Tupperware et surtout pour savoir si il y a un repreneur crédible pour le site de Joué et les personnels licenciés du groupe américain

On sait qu'actuellement les négociations sont dans l'impasse entre les représentants du personnel et leur direction notamment sur le montant des indemnités de licenciement et les formations incluses dans le plan de sauvegarde de l'emploi.

Les salariés de Tupperware sont restés longtemps très discrets depuis l'annonce de la fermeture de leur usine en octobre dernier. Aujourd'hui, il se mobilisent et tiennent tête à leur direction par un débrayage illimité

Après ce rendez vous avec les salariés, le Ministère de l'Economie devrait recevoir la direction de Tupperware France.