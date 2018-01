La fin est de plus en plus proche à l'usine Tupperware de Joué-lès-Tours. Le comité d'entreprise s'est réuni hier soir. Il a voté le Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Les indemnités de licenciement ont été officiellement adoptées après de rudes négociations. L'usine va fermer le 28 février.

Joué-lès-Tours, France

Ce n'était plus un secret depuis un peu plus d'une semaine : la direction et les salariés de Tupperware sont tombés d'accord sur les modalités de la fermeture de l'usine. Les salariés ont obtenu gain de cause sur leurs indemnités supra-légales.

Comité d'entreprise réuni ce jeudi soir

Le comité d'entreprise réuni ce jeudi soir a donc signé officiellement ces modalités de licenciement. L'usine va fermer le 28 février. 235 salariés vont perdre leurs emplois.