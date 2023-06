Twin Jet propose des navettes électriques entre Saint-Étienne et les aéroports de Lyon et du Puy-en-Velay

Des navettes électriques qui vous emmènent de Saint-Étienne jusqu'à l'aéroport du Puy-en-Velay ou de Lyon Saint-Exupéry. La compagnie aérienne Twin Jet lance pour ses clients cette offre inédite, chez nous, ce lundi 19 juin 2023. Éric Moret, le directeur général de Twin Jet, présente le dispositif dans la Nouvelle Éco de France Bleu Saint-Étienne Loire.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Twin Jet propose 200 vols par semaine entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Vous vous adressez aussi plutôt à une clientèle d'affaires. Mais pourquoi ouvrir ce système de navettes électriques à Saint-Etienne ?

Éric Moret : Je crois qu'il y avait une demande des Stéphanois pour rejoindre la capitale Paris-Orly [depuis Lyon ou le Puy, ndlr]. Il n'y avait pas assez de trafic pour nous, pour ouvrir une ligne aérienne direct. Mais nous nous sommes persuadés qu'il y a suffisamment de monde pour renforcer nos lignes existantes. Nous avons décidé donc, avec d'autres partenaires, de lancer ce service [de navettes]. On pense que ça va vraiment, vraiment répondre à une demande.

Combien de places est-ce que vous proposez dans ces navettes ?

Aujourd'hui, elles ont sept places. Ce sont des mini-vans Mercedes électriques assez confortables. On pense que c'est suffisamment dimensionné et ça apporterait tout le confort nécessaire aux passagers.

Ça peut paraître assez petit, dit comme ça, mais c'est parce que vous liez ça au trajet de votre compagnie aérienne Twin Jet.

Oui parce que nous avons des avions de 18 places, donc nous pensons que sept places dans les navettes, c'est largement suffisant. Après, si l'engouement est là, on pourrait même doubler la capacité, monter à 14 places par navette. On verra un petit peu en fonction de la demande.

Votre ambition, c'est de concurrencer le train, notamment au niveau des horaires parce que vous partez plus tôt, dès 4 heures 30 depuis Saint-Étienne ?

Non, l'objectif n'est pas de concurrencer car le train est un service différent. Le TGV permet d'arriver à 10 heures à Paris, là on propose d'arriver à 8 heures à Orly. Beaucoup de passagers ne vont pas en centre ville donc c'est un service complémentaire aux grandes lignes.

Vous travaillez avec une entreprise, Totoom, qui fait des vans électriques. Est-ce que le recours à l'électrique est une manière de se donner bonne conscience, au niveau écologique, car on sait que l'avion, c'est quand même très polluant ?

Non, pas que. Aujourd'hui, on peut s'asseoir autour d'une table et parler de ce qui se fera dans quatre ou cinq ans. Ou alors, on peut agir aujourd'hui avec les solutions d'aujourd'hui. La seule solution qu'on a pour réduire le transport, les émissions de carbone dans le transport aérien, c'est le trajet pour aller à l'aéroport ou en repartir. Ca passe donc par le transport routier qu'on pouvait faire en électrique. L'avion électrique, on y sera peut-être dans quatre ou cinq ans.

Combien coûte un voyage dans ces navettes ?

Le surcoût par rapport à nos prix habituels, c'est 39 € par trajet pour aller sur Lyon et 47 € pour aller sur le Puy.

Les trajets en navette sont réservables sur le site de Totoom.fr .