Twitter entame une vague de licenciements, une semaine après le rachat du réseau social par Elon Musk

"Nous allons lancer le processus difficile de réduction de nos effectifs mondiaux vendredi", a indiqué Twitter à ses employés jeudi dans un e-mail consulté par l'AFP, confirmant les rumeurs qui circulaient depuis qu'Elon Musk a racheté le réseau social pour 44 milliards de dollars il y a une semaine . Le message indique que tous les salariés recevront des informations d'ici vendredi matin, à l'heure de l'ouverture des bureaux en Californie, mais ne précise pas combien de personnes seront affectées. Le nouveau patron de Twitter, également PDG de Tesla, poursuit la prise de contrôle du réseau social aux 230 millions d'utilisateurs : la semaine dernière, il avait déjà dissous le conseil d'administration et congédié le directeur général et d'autres hauts responsables.

ⓘ Publicité

La moitié des salariés remerciés ?

Selon le Washington Post, le nouveau dirigeant a prévu de remercier environ 50% des quelque 7.500 employés. "Nous reconnaissons qu'un certain nombre d'individus qui ont réalisé des contributions notables à Twitter vont être affectés, mais cette action est malheureusement nécessaire pour assurer le succès de l'entreprise à l'avenir", a déclaré la société aux salariés. Les salariés apprendront leur licenciement par mail : "Si vous n'êtes pas concerné, vous recevrez une notification sur votre adresse mail Twitter. Si vous êtes affecté, vous recevrez une notification avec les prochaines étapes sur votre email personnel", a indiqué le message envoyé jeudi.

Cette vague de licenciements intervient plus d'une semaine après le rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk. Elon Musk, qui s'est d'abord rebaptisé "Chief Twit" ("twit" voulant dire "crétin" en anglais), puis "standardiste de la hotline de Twitter", a fait venir, dès le lendemain du rachat, des développeurs de Tesla pour passer en revue le travail d'employés de Twitter. Elon Musk semble vouloir faire de grosses économies au sein de l'entreprise. Selon deux sources au fait du dossier ainsi que des échanges via le service de messagerie professionnelle interne Slack dont l'agence Reuters a pu prendre connaissance, Elon Musk a demandé aux équipes de Twitter de trouver jusqu'à un milliard de dollars (environ un milliard d'euros) par an d'économies sur les infrastructures.

Les salariés saisissent la justice

L'agence Bloomberg rapporte également que des salariés du réseau social ont initié devant un tribunal fédéral de San Francisco un recours collectif contre le projet d'Elon Musk de renvoyer environ la moitié des effectifs, au motif que leur employeur a enfreint les législations californienne et fédérale sur la durée des préavis avant licenciement.

"Le processus de licenciement en cours est une farce et une honte. Des sbires de Tesla prennent des décisions sur des gens dont ils ne savent rien à part le nombre de lignes de codes produites. C'est complètement absurde", a tweeté Taylor Leese, le directeur d'une équipe d'ingénieurs qui a dit avoir été mis à la porte.