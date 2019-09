Uber débarque à Orléans avec une vingtaine de chauffeurs

Orléans, France

Uber débarque officiellement à Orléans ! A partir de ce mercredi, on peut utiliser à Orléans sur son smartphone cette application qui permet de commander une VTC - une voiture de transport avec chauffeur - 7 jours sur 7, et 24h sur 24... Orléans devient ainsi la 22ème agglomération de France où s'implante Uber, la 2ème en région Centre Val-de-Loire puisque la plateforme a déjà été lancée à Tours en avril dernier.

169 000 personnes auraient déjà tenté d'utiliser Uber à Orléans

"Nous sommes persuadés qu'il existe un fort potentiel de courses à Orléans", affirme Rym Saker, la porte-parole d'Uber France. Et d'avancer un chiffre : "Depuis le début de l'année, 169 000 personnes ont ouvert l'application Uber sur Orléans, pour essayer de commander un course ! Cela montre qu'il y a une vraie demande locale, dans une ville qui n'est pas très loin de Paris. On songe aux touristes et à la clientèle d'affaires, notamment avec la cosmetic valley."

Uber fonctionne avec des chauffeurs indépendants, titulaires de la carte VTC délivrée en préfecture après un examen - ils sont 30 000 actuellement en France. Pour le démarrage à Orléans, les responsables de la plateforme assurent qu'ils peuvent s'appuyer sur une vingtaine de chauffeurs. Le jour du lancement à Orléans n'a pas été choisi au hasard, puisqu'il coïncide avec l'ouverture du festival de Loire....

Les chauffeurs Uber gagnent 9,15 €/heure

Une arrivée que ne voient pas d'un bon œil les 64 conducteurs de taxis, détenteur d'une licence, à Orléans. "Pour nous, c'est clairement de la concurrence déloyale, déplore Freddy Vanuxem, le président des taxis orléanais. Qu'ils essaient de s'implanter sur Orléans, cela ne nous étonne pas outre mesure, on voit déjà des Uber qui descendent de Paris les jours de grève à la SNCF... Après, est-ce qu'il y aura assez de travail pour que ces chauffeurs s'en sortent ? Du fait des commissions importantes qu'ils versent à Uber (25%) et des tarifs bas pratiqués, il faut qu'ils tournent non-stop sur la ville, qu'ils aient des clients non-stop dans le véhicule. Dans les très grosses agglomérations comme Paris ou Lyon, cela fonctionne, mais sur Orléans, c'est impossible : nous-même en taxis, on n'arrive pas à le faire..."

Dans la pratique, il semble en effet qu'en-dehors des grandes métropoles, Uber fournit surtout un complément d'activité pour les chauffeurs qui sont payés 9 euros 15 nets de l'heure selon des données internes que l'AFP (Agence France Presse) avait révélées en janvier. Actuellement, 3 millions de Français utilisent l'application.