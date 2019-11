Uber Eats arrive à Auxerre

Trois ans après son arrivée en France, Uber Eats développe son réseau et arrive ce jeudi à Auxerre. Ce service de livraison à domicile de plats à emporter travaille avec des restaurants, grâce à une application mobile et un site internet. Neuf établissements font déjà partie de la carte.

Auxerre, France

"Je viens d'une ville plus grande. Là-bas, il y avait ce service Uber Eats. J'étais déjà cliente. Donc, pourquoi pas ici ? Il va y avoir beaucoup de monde intéressé." Virginie et Dylan en sont convaincus : l'arrivée d'Uber Eats à Auxerre va connaître un beau succès.

Pour son lancement dans la préfecture de l'Yonne, neuf restaurants sont déjà engagés dans cette démarche. Parmi eux, la brasserie La Tour d'Orbandelle dans le centre-ville. Son responsable, Thibault Jolivel est convaincu qu'il s'agit d'un pari gagnant pour ses livraisons à domicile.

"Il y a un sacré business à faire !" - Thibault Jolivel, patron de la brasserie La Tour d'Orbandelle

"Je ne me voyais pas embaucher un livreur, acheter une mobylette, les PV, les accidents éventuels... trop compliqué. Donc, on va tenter le coup avec Uber Eats, puisqu'ils prennent en charge la livraison. Et il y a un sacré business à faire !" (Thibault Jolivel, patron de la brasserie La Tour d'Orbandelle)

Uber Eats promet une opération gagnant-gagnant. "En moyenne, au niveau national, un restaurant partenaire développe son chiffre d'affaires de 20 à 30 %", affirme Julien Hoarau, responsable de l'expansion d'Uber Eats en France.

30% de commission

En contre-partie, le service facture une commission qui est importante : 30% sur chaque commande. Pour ce prix, Uber Eats se charge de la gestion des achats, grâce à son application mobile et son site internet.

Une dizaine de livreurs ont déjà été recrutés, à Auxerre, mais pour eux, le pari gagnant est beaucoup moins évident. Contraints à un statut d'autoentrepreneur, ils seront payés, en fonction de leurs commandes transportées à vélo ou en scooter, entre 4 et 6 euros par livraison.

Des prix oscillant entre 4 et 15€

Pour le consommateurs, les prix affichés pour ce nouveau service sont à peu près similaires à ce que l'on peut trouver dans les restaurants en question : 4€ pour un panini, 7€ pour un burger-frites, et jusqu'à 15€ pour une salade fermière.