Uber Eats débarque à La Baule

Uber Eats, l’application de livraison de repas à domicile, débarque à La Baule-Escoublac. A partir de vendredi, il sera possible de se faire livrer des repas à la maison depuis 8 restaurants de La Baule et de Guérande. "C'est une nouvelle offre intéressante pour les commerçants baulois" estime le maire, Franck Louvrier. Uber Eats sera en concurrence sur le marché de la livraison de repas à domicile avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nantes-Saint-Nazaire qui s'apprête à livrer des plats et des marchandises chez les Baulois.