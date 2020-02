Uber Eats : premier bilan quelques mois après l'installation de la plateforme à Laval

La plateforme californienne Uber Eats est arrivée à Laval en octobre 2019. Quelques mois après sont installation, les restaurateurs ont vu une augmentation de leur chiffre d'affaire. Les bénéfices varient selon les jours, avec des pics le jeudi soir et des baisses en périodes de vacances notamment.

En revanche, ce service de livraison de repas à domicile a un coût pour les commerçants et les clients. Uber Eats prélève une commission de 30% sur chaque commande aux restaurateurs. Les vendeurs doivent donc s'adapter pour rentrer dans leurs frais. Amine Malti vend des tacos à Laval et il a dû augmenter ces prix de 30% sur l'application pour combler l'écart. "Sur un sandwich à 5,50 euros, le client va le payer 7,80 euros sur l'application," explique-t-il. Même constat pour Julien Bel. Sur la plateforme, ses galettes sont 20% plus chères qu'en boutique. Il perd donc 10% de recette. Ce commerçant ne sait d'ailleurs pas s'il va rester sur l'application. "Je regarde, j'observe et je prendrai une décision mais il n'est pas dit que je reste sur Uber Eats," déclare Julien Bel.

Les chaînes de restauration semblent être plus satisfaites du services qu'elles considèrent comme "un vrai plus". François Balluais travaille pour l'une d'entre elles et il admet qu'il a fallu trouver des solutions pour limiter le coût de cette commission de 30% versée à Uber Eats. "On a augmenté un tout petit peu les prix et il n'y a pas de formule "menu" sur l'application. Tout est à l'unité," explique le restaurateur.

Uber Eats a attiré une vingtaine d'enseignes à Laval depuis sont installation il y a quelques mois.