Uber Eats s'étend en France et débarque à Châtellerault

Après Poitiers en mars 2018 et Niort en janvier dernier, la plateforme américaine Uber Eats a décidé de s'installer à Châtellerault à la fin du mois de mai. Aujourd'hui, elle est présente dans plus de 100 villes françaises.

Département Vienne, France

Depuis le 23 mai, des livreurs à vélo sillonnent les rues de Châtellerault. L'application Uber Eats tente de s'implanter à Châtellerault. Elle permet de se faire livrer des plats à domicile par des livreurs, le plus souvent à vélo. Les restaurateurs qui souhaitent proposer leurs plats doivent également s'inscrire sur la plateforme.

Pour le moment seuls sept restaurants sont proposés sur l'application à Châtellerault. Uber Eats regroupe différents types de restaurants : du MacDonald's à la pizzeria en passant par certaines boulangeries de la commune.

Objectif : 150 villes en France d'ici la fin de l'année

Aujourd'hui la plateforme Uber Eats est présente dans plus de 100 villes en France. Si elle s'est d'abord déployée dans les grandes métropoles comme Paris et Lyon en 2016, depuis un an la cadence s'accélère. La plateforme vise désormais les villes moyennes et leurs périphéries. Elle espère être présente dans plus de 150 communes d'ici la fin de l'année.

Uber Eats est aujourd'hui présent dans deux villes de la Vienne : Poitiers (mars 2018) et Châtellerault (mai 2019). Dans les Deux Sèvres, également. Depuis le mois de janvier il est possible de commander des plats via la plateforme et de se les faire livrer à domicile à Niort.

Jusqu'ici, la stratégie fonctionne selon Uber Eats . A Poitiers par exemple, en un an, le nombre de restaurants inscrits sur l'application a triplé : de 15 à 46 commerces. Le nombre de livreurs a également augmenté, ils n'étaient que 12 au départ, aujourd'hui ils sont plus de 70.