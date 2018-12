Uber Eats veut poursuivre son développement, huit mois après son arrivée au Mans

Le Mans, France

Huit mois après son arrivée au Mans, Uber Eats s'est déjà bien développé : livrant les repas à domicile de 20 restaurants partenaires au démarrage, ces derniers sont désormais une cinquantaine à utiliser l'application. "De plus en plus de restaurateurs manceaux demandent à collaborer avec l'application, et on s'attend à une tendance similaire en début d'année 2019", indique Julien Proust, responsable des opérations pour le groupe dans l'Ouest de la France.

Plusieurs milliers de repas sont déjà livrés chaque semaine au Mans. "La demande des consommateurs du Mans a été exponentielle depuis le lancement, avec un peu moins de commande pendant l'été dû aux vacances, précise Julien Proust. Depuis septembre en revanche, on a eu une forte augmentation des commandes".

Pour répondre à la demande, le nombre de coursiers, rémunérés à la course, a donc doublé. Uber Eats prévoit de mettre en place "des initiatives dans les prochaines semaines" pour en attirer d'autres afin de répondre à la hausse du nombre de commandes.

Investissement et livraison 24h/24 au Mans

Uber Eats est la troisième plateforme de livraison de repas à domicile à s'être implantée au Mans, après Deliveroo et Food In. La concurrence est donc rude, et certains restaurateurs se plaignent ces derniers mois des taux de commissions légèrement plus élevés chez Uber eats. Mais "ça n'a pas été compliqué", assure Julien Proust : selon lui, la commission de 30% se justifie par les frais de livraison. "La présence des concurrents a aussi facilité notre implantation car la population connaissait déjà le concept", ajoute-t-il.

Pour 2019, les perspectives de développement sont larges : "on compte investir au Mans pour collaborer avec plus de restaurateurs, indique Julien Proust. On va donc avoir une équipe commerciale présente sur place en janvier pour présenter l'application". Il s'agit aussi d'étendre la couverture géographique de l'application,pour permettre des livraisons de repas dans les quartiers excentrés, au-delà du centre-ville du Mans.

"On veut également élargir les horaires de notre service au Mans, précise Julien Proust. _On est déjà présent 24 heures sur 24 à Paris, c'est le cas depuis quelques semaines à Tours... Ça viendra certainement au Mans au cours de l'année 2019_".