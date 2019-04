Uber : les VTC débarquent à Reims

Reims, France

Reims est la 20e métropole et la 500e commune de France à pouvoir utiliser l'application Uber. Ce n'est pas un hasard si Uber étend son maillage à Reims. L'an dernier, alors que Reims n'était pas desservie, ce sont 48.000 personnes qui se sont connectées sur l'application pour chercher un VTC à Reims. Des résidents pour 11% mais aussi des touristes dont 46% de touristes internationaux. Une vraie spécificité et un bon potentiel selon Uber qui propose dès ce mercredi 24 avril, dix voitures avec chauffeur.

Uber : une clientèle plus jeune

On peut imaginer qu'au premier abord, la cohabitation avec les chauffeurs de taxis ne sera pas simple. Pourtant il y a une vraie complémentarité dit Uber France. "On constate aussi que les utilisateurs d'Uber sont aussi plus jeunes que des clientèles traditionnelles, entre 25 et 35 ans. Beaucoup d'utilisateurs professionnels également. Et puis des femmes. Par exemple, on sait que 60% des utilisateurs d'Uber en région parisienne sont des femmes" précise Rym Saker , porte parole de Uber France.