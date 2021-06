UFC-Que Choisir 54 lance sa nouvelle campagne "Énergie moins chère ensemble"

L'association UFC Que Choisir 54 veut vous faire économiser de l'argent sur vos factures de gaz et d'électricité. Jusqu'au 20 septembre, vous pouvez vous inscrire à l'opération "Énergie moins chère ensemble". L'objectif est toujours le même : rassembler des consommateurs pour obtenir les meilleures offres sur le marché de l'énergie, "moins 12% minimum" assure l'association.

En 2019, l'opération avait permis à 2240 abonnés de Meuse et Meurthe et Moselle d'économiser 170€ sur leurs factures, soit 381 000€ au total explique UFC-Que-Choisir 54. Les inscriptions sont gratuites et sans engagement. Pour s'inscrire, vous pouvez vous rendre sur le site dédié, ou en appeler le numéro de l'association : 09 52 19 48 23.