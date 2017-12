Pour cette année 2018, l'association de consommateurs UFC-Que Choisir a décidé de mensualiser la vente groupée de fioul. Une annonce alors que la TICPE, Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, augmente en 2018, réhaussant la facture de 45 euros pour 1000 litres de fioul.

Une vente groupée par mois

Cette augmentation, due à la taxe, vient s'ajouter à une autre hausse de 14% du prix du litre de fioul entre juillet et novembre dernier. Une hausse nette pour les consommateurs qu'UFC-Que Choisir essaiera d'amortir chaque mois en négociant directement avec les entreprises de la région.

Une hausse de 2,6 centimes par an jusqu'en 2021

Côté pratique rien ne change, l'inscription sur le site est gratuite et sans engagement sur le site choisir son fioul. Le consommateur peut ensuite souscrire à l'offre du mois si il le souhaite, et espérer baisser sa facture d'au moins 5%. Plus de 25 000 foyers se chauffent au fioul en Indre-et-Loire.