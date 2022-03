Ukraine : la région Bretagne vigilante sur les éventuelles conséquences économiques

La guerre en Ukraine pourrait avoir de sérieuses conséquences économiques en Bretagne, notamment dans le secteur de l'agriculture et de l'agro-alimentaire. Le Conseil régional reste vigilant sans "céder au catastrophisme".

"Pour l'instant, nous sommes vigilants et nous ne sommes pas encore dans une position d'inquiétudes", affirme ce mardi Stéphane Perrin, vice-président du Conseil régional de Bretagne en charge notamment de l'Europe et de l'international. En cas de poursuite de la guerre en Ukraine, c'est le secteur de l'agriculture et de l'agro-alimentaire qui risque d'être touché. Plusieurs matières premières pour l'alimentation animale ou pour les intrants agricoles sont importées de Russie.

Vigilance pour les ports

Les ports de Lorient (Morbihan) et Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) importent des matières premières ou des denrées qui servent pour l'agriculture. A Saint-Malo, l'entreprise Timac Agro produit des engrais dont certains composants sont importés. "Pour l'heure, il n'y a pas d'interdictions pour les cargos, battant pavillon russe, d'accéder aux ports français", rappelle Stéphane Perrin, "mais si le niveau de sanctions contre la Russie venait à être relevé, leur entrée ne serait plus possible. Mais quelque soit le pavillon de ces bateaux, c'est l'accès même à ces matières qui pourraient être affectés".

En cas d'aggravation de la crise, les conséquence sur les prix risquent d'être immédiates avec des effets chez les transformateurs et dans les exploitations.

Des soutiens financiers

La région Bretagne a une marge de manœuvre limitée en terme de soutiens financiers, mais avec l'Etat des solutions sont toujours possibles.

On ne va pas céder au catastrophisme. Nous avons des partenaires comme Bretagne International et des représentants du monde économique avec lesquels nous allons surveiller l'évolution de la situation. - Stéphane Perrin, vice-président du Conseil régional de Bretagne

"Nous sommes en alerte avec l'Etat pour être prêt, le cas échéant, à soutenir ces filières importantes en Bretagne et qui pourraient être impactées".