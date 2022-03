Ukraine : le maire de Montpellier se dit prêt à réduire ses liens avec les banques actives en Russie

La menace de prendre de la distance avec les banques qui "privilégieront leurs intérêts financiers à la paix en Europe" : voilà en substance le contenu d'un courrier envoyé par Michaël Delafosse à une quinzaine de banques, le 28 mars dernier. Un peu plus d'un mois après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le maire de Montpellier a souhaité "connaître les intérêts financiers et activités de [leur] groupe en Russie, et s'ils existent ce que pourrait être leur devenir".

Le courrier a été envoyé notamment à la Société Générale, à BNP Paribas, au Crédit Mutuel, à Dexia Crédit Local ou encore à la Banque Européenne d'Investissement (BEI), selon une source proche du dossier. "Nous nous réservons, dans le strict respect des contrats qui nous lient, le droit d'initier un reflux total ou partiel de la commande publique lorsque certains groupes privilégieront leurs intérêts financiers à court terme à la paix en Europe", explique le maire de Montpellier et présidant de la Métropole, qui regroupe une trentaine de communes. Michaël Delafosse a donné aux banques une quinzaine de jours pour répondre.

La pression s'accentue sur les entreprises françaises installées en Russie, à mesure que le conflit en Ukraine dure. La décision de se retirer du pays est difficile à prendre, en particulier pour les groupes qui ont fortement investi dans le pays, comme Renault, Auchan ou Société Générale. Lors d'un discours devant le parlement français, le 23 mars, le président ukrainien Volodymir Zelensky avait demandé aux entreprises françaises de quitter la Russie.