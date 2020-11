Les restaurants et les bars resteront totalement fermés en France au delà du 1er décembre et au moins jusqu'à Noël.

Pas de réouverture des restaurants et des bars : "On est sous le choc" déclare le président de l'UMIH 76

C'est la douche froide pour les restaurateurs et les gérants de bars et de cafés, ils ne rouvriront pas leurs portes avant Noel. Une décision annoncée ce jeudi soir, pour freiner l'épidémie de coronavirus en France. Une décision incompréhensible pour Philippe Coudy, le président de l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Seine-Maritime. Il était l'invité de France Bleu Normandie ce vendredi matin.

Vous êtes abattu ? Dépité ?

Non on n'est jamais abattu dans nos métiers mais on est sous le choc. Ne pas travailler, ce n'est pas dans l'ADN de nos artisans, de nos chefs, de nos patrons de restaurants. C'est une mesure très sévère.

A quel point les mois de novembre et de décembre sont des mois importants pour les restaurateurs ?

Le mois de décembre est un des mois fort, un des grand mois de l'année avec les fêtes et les sorties, les repas de fin d'année des entreprises. C'est un mois très important pour nous.

Que faut-il faire pour vous aider ?

Pour nous aider, il faut que le gouvernement prenne conscience de l'importance économique de notre secteur, qu'il ne fasse pas simplement une fermeture totale. On pense qu'il y a un chemin plus équilibré entre les exigences sanitaires et les exigences économiques. Là on est en train de mettre à mal, non seulement nos activités de restauration, mais toute la filière qui va avec. On fait travailler des éleveurs, des pêcheurs, des horticulteurs, des producteurs de cidre. Il y a besoin de trouver un chemin d'équilibre.

Philippe Coudy, président de l'UMIH de Seine Maritime Copier

Il y aura des faillites sinon, les syndicats de professionnels craignent 50 000 dépôts de bilan en France ?

Bien sur un peut-être plus. Toute la difficulté c'est le brouillard dans lequel on est. On ne sait pas si on va pouvoir rouvrir fin décembre, au mois de janvier, février, mars. Les plus pessimistes disent avril. Il faut, soit un autre chemin, avec des réouvertures mieux contrôlées, ou alors un fond de solidarité total, élargi. Il n'est pas normal que le gouvernement prenne une décision de fermeture et n'assume la totalité des conséquences économiques.