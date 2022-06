"Des restaurateurs ferment déjà certains soirs faute de personnels", alerte l'Umih de la Somme

"La pleine saison a débuté ce week-end de l'ascension et certains professionnels de la Somme doivent déjà fermer certains jours faute de personnel", témoigne Laurence Flamand, secrétaire de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) de la Somme, invité de France Bleu Picardie ce mercredi. En France, il manque 200.000 saisonniers pour cet été. Selon elle, "les conditions de travail ont été améliorées", et pourtant les candidats manquent à l'appel.

"Sur le Crotoy aujourd'hui, il manque 30 saisonniers", pointe Laurence Flamand. Une situation exceptionnelle selon elle : "ça ne s'était pas vu encore, en tout cas pas à ce point-là". En France, les représentants de l'hôtellerie restauration estiment qu'ils manquent quelques 200.000 saisonniers pour cet été.

"Il y a un véritable changement de mentalité dans la profession" - Laurence Flamand, Umih 80

"Il y a eu des années difficiles dans la restauration", reconnaît la secrétaire de l'Umih 80. Mais les conditions se sont nettement améliorées, estime-t-elle : "les salaires ont été réévalués depuis le 1er mai, nous sommes à 39 heures, nous avons des avantages en nature. Il y a un véritable changement de mentalité dans la profession."

Pour y remédier, l'Umih tente de centraliser les besoins, si vous cherchez du personnel ou êtes intéressés pour postuler, l'Umih 80 vous invite à la contacter à l'adresse suivante : info@umih80.com