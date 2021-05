Un 1er mai à nouveau dans la rue avec de nombreuses manifestations partout en France

Après un 1er mai confiné en 2020, les manifestations sont autorisées ce samedi à l'occasion de la fête internationale du travail. Plusieurs syndicats et collectifs, comme les intermittents appellent à des rassemblements dans toute la France.

Les manifestations du 1er mai font leur retour ce samedi dans toute la France, après avoir été interdites l'an dernier en raison du confinement. La CGT, FO, la FSU et Solidaires appellent à défiler dans la rue. Plusieurs syndicats, associations ou collectifs appellent également à descendre dans la rue, pour défendre leurs droits ou réclamer, par exemple, la fin de la loi sur la sécurité globale.

De son côté, la CFDT n'appelle pas à rejoindre le cortège mais organise une manifestation virtuelle, pour Laurent Berger, président du syndicat, le défilé du 1er mai, "n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la mobilisation syndicale". A Paris, la gauche radicale a annoncé qu'elle serait présente dans le cortège, tout comme des collectifs de Gilets jaunes, la préfecture de police prévoit un "dispositif adapté" pour parer l'éventuelle "présence d'éléments radicaux."

La gauche présente dans plusieurs cortèges

A un an de la présidentielle, certains responsables politiques de gauche ont annoncé leur présence dans les manifestations du 1er mai, à l'instar de Jean-Luc Mélenchon (LFI) à Lille, de Fabien Roussel (PCF) dans la même ville puis à Paris, ou encore Olivier Faure (PS) et Julien Bayou (EELV) également dans la capitale ce samedi. Certains d'entre eux mettent en avant la contestation de la réforme de l'assurance-chômage qui doit commencer à entrer en vigueur au 1er juillet et est dénoncée unanimement par les cinq grandes centrales syndicales.

Des manifestations dans toute la France

A Marseille, malgré la pluie, les manifestants ont répondu présents pour ce 1er mai, selon le premier décompte de la police, ils sont au moins 4.000 dans les rues ce samedi matin.

A Dijon, ils étaient environ 1.500 sur la place Wilson ce samedi matin, un cortège qui rassemble des syndicats, mais aussi les occupants du Grand théâtre et des collectifs féministes.

Dans de nombreuses manifestations comme à Clermont-Ferrand, les collectifs d'intermittents se joindront au cortège syndical habituel, les professionnels de la culture sont mobilisés depuis plusieurs semaines, notamment contre la réforme de l'assurance chômage.

Les intermittents en tête de cortège également à Besançon pour ce 1er mai.

A Limoges en Haute-Vienne, les intermittents qui occupent le théâtre de l'Union ont proposé aux manifestants une performance artistique ce samedi matin.

A Rennes, les manifestants s'apprêtent à rejoindre le FRAC.

Dans la Creuse, la mobilisation syndicale est aussi organisée avec les artistes confinés, 150 personnes étaient rassemblées ce samedi matin.

Dans le ville de Toul, c'était la première manifestation du 1er mai depuis une quinzaine d'années, avec un mot d'ordre : la défense des services publics et notamment l'hôpital menacé par une coupe budgétaire.

A Strasbourg aussi les manifestants ont défilé ce samedi matin après un 1er mai 2020 confiné.

C'est sous le soleil et en musique que les manifestants ont défilé à Quimper dans le Finistère pour cette fête du travail.

Près de 2.000 personnes également rassemblées à Caen pour ce défilé 2021.

A Orléans aussi, les syndicats et différents collectifs étaient rassemblée pour "défendre les droits des travailleurs".

En Savoie, parmi les rassemblements prévus, celui des salariés de FerroPem qui manifestent ce samedi pour dénoncer la fermeture programmée de l'usine de Château-Feuillet à La Léchère, qui emploie près de 230 personnes.